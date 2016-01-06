У США окреслили терміни відставки Асада - АР

Про це йдеться в документі, підготовленому Білим домом для внутрішнього користування, передає РБК з посиланням на AP.

На графіку, залишеному для американських чиновників, які мають справу із сирійською кризою, вказана невизначена дата в березні 2017 року, коли Асад «залишить свою посаду, а його «внутрішнє коло» буде змушене залишити країну.

Графік заснований на схваленому ООН плані, який був спочатку викладений на міжнародній конференції, що відбулася у Відні в листопаді 2015 року, пише АР. Згідно з цим проектом, вибори нових сирійських президента і парламенту намічено на серпень 2017 року, а до цього часу країною буде керувати перехідний уряд.

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Згідно отриманим АР документом, новий політичний процес у Сирії повинен початися в лютому 2016 року. 18-місячний перехідний період буде ґрунтуватися на плані, схваленому Радою безпеки ООН у грудні 2015 року. На 25 січня заплановано переговори між сирійською владою й опозицією. Вони повинні відбутися в Женеві, але спонсори мирної угоди в особі Росії і США поки не домовилися про склад учасників зустрічі з боку опозиції.

У квітні, за американським планом, у Сирії повинен бути створений комітет з безпеки і проведена часткова амністія для деяких представників сирійських уряду і армії, а також для лідерів та бійців помірної опозиції. Тоді ж буде створено перехідний уряд.

У травні, йдеться в документі, слід розпустити сирійський парламент, Рада безпеки ООН визнає перехідний уряд і викладе подальші кроки щодо передачі влади, які будуть включати політичні реформи, призначення тимчасового законодавчого органу та проведення міжнародної конференції для вишукування коштів на фінансування зміни політичного режиму.

Протягом шести місяців до кінця 2016 року повинна бути написана нова Конституція Сирії, текст якої буде винесений на референдум у січні 2017 року. В американському плані не йдеться про те, яким чином Асад буде відсторонений від влади і що з ним буде в подальшому, зазначає AP.

Нагадаємо, Росія й Іран виробили єдину позицію щодо сирійського конфлікту. Джерела Reuters стверджують, що Тегеран, зокрема, близький до того, щоб слідом за Москвою погодитися на відставку Асада.