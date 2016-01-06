Поліція встановила підозрюваних у нападах на жінок в Кельні - BBC

Про це повідомив голова уряду землі Північний Рейн - Вестфалія Ральф Єґґер, передає BBC Україна.

Він наголосив, що, за його даними, підозрюваних поки що не затримали. Жодних подробиць про підозрюваних він не надав, пояснивши, що це може зашкодити ходу розслідування.

Тим часом поліція Кельна заявила, що отримала другу заяву про зґвалтування у ніч проти Нового року. Подробиць у поліції також не надали, зазначивши, що перевіряють отриману інформацію.

Загалом поліція міста отримала 90 заяв від жінок, які, за їхніми словами, зазнали насилля у новорічну ніч. Більшості заявниць від 18 до 25 років, у третині випадків напади мали сексуальний підтекст.

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Раніше стало відомо, що у новорічну ніч у Кельні, в основному біля центрального вокзалу, сталося майже 100 нападів на жінок. За попередніми даними, у них брали участь тисячі агресивно налаштованих молодих чоловіків.

Голова поліції Кельна повідомив, що більшість нападників були вихідцями із арабських країн і Північної Африки. Поліція намагається з'ясувати, чи були напади організованим і заздалегідь спланованим актом.