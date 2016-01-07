У передмісті Лос-Анджелеса через витік метану введено надзвичайний стан

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Витік метану з підземного сховища газу в Портер Ренч була виявлена ще в жовтні 2015 року. Місцеві жителі скаржилися на головні болі, нудоту й інші проблеми із здоров'ям.

З небезпечного району евакуйовано близько двох тисяч сімей, закрито школи та дитсадки. За оцінками екологів, щогодини в повітря потрапляє понад 50 тонн метану.

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Представники компанії SoCal Gas, що володіє газовим терміналом, говорять, що необхідно ще щонайменше два місяці, щоб повністю зупинити витік.