У передмісті Лос-Анджелеса через витік метану введено надзвичайний стан
04:35, 07 січня 2016Світ
375 0
Губернатор Каліфорнії Джеррі Браун оголосив надзвичайний стан в передмісті Лос-Анджелеса у зв'язку з витоком газу, через який тисячі людей були змушені залишити свої будинки.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Витік метану з підземного сховища газу в Портер Ренч була виявлена ще в жовтні 2015 року. Місцеві жителі скаржилися на головні болі, нудоту й інші проблеми із здоров'ям.
З небезпечного району евакуйовано близько двох тисяч сімей, закрито школи та дитсадки. За оцінками екологів, щогодини в повітря потрапляє понад 50 тонн метану.
Читайте такожУ центрі Стокгольма прогримів потужний вибух, поліція заявляє про витік газу
Представники компанії SoCal Gas, що володіє газовим терміналом, говорять, що необхідно ще щонайменше два місяці, щоб повністю зупинити витік.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter