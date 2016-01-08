Керрі: угода щодо ядерної програми Ірану може бути виконана в найкоротші терміни

7 січня Керрі повідомив журналістам, що мав телефонну розмову з головою МЗС Ірану Джавадом Заріфом, передає Радіо Свобода.

Джон Керрі, цитуючи Заріфа, заявив, що Іран планує виконати свої зобов’язання «так швидко, як це можливо». За його словами, США також готові до цього.

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Керрі наголосив, що Іран відправив до Росії значну частину низькозбагаченого урану, додавши, що це значним чином послаблює ядерну програму Тегерана.

Як повідомляв УНІАН, у липні "шістка" міжнародних переговірників і Іран досягли у Відні угоди щодо ядерної проблеми. Натомість санкції відносно Тегерана будуть пом'якшені.