США помилково відправили на Кубу ракету - ЗМІ

Про це пише Лента.ру з посиланням на The Wall Street Journal.

Снаряд призначався для навчань НАТО в Європі, але незрозумілим чином опинився на сусідньому з США острові.

Влада США протягом року намагається переконати кубинське керівництво повернути ракету, стверджує видання з посиланням на свої джерела. Американські фахівці також розслідують шлях постачання одиниці зброї. Серед версій — дії злочинців або шпигунів. Експерти схиляються до того, що ненавмисна поставка ракети на Кубу стала результатом «серії людських помилок» або «збігом негативних обставин».

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Виявлений примірник реактивного снаряду не містив вибухових речовин. Тим не менш, військові чиновники США побоюються, що кубинські фахівці розкрили «начинку» боєприпасу і ознайомилися з системою датчиків і «вшитою» технологією таргетингу (вибору мети — ред.). Вашингтон побоюється передачі Гаваною цих знань Китаю, КНДР або Росії.

Hellfires — ракети класу «повітря-земля», застосовуються при стрільби по наземним цілям з вертольотів. Боєприпас був розроблений десять років тому, але з тих пір зазнав кілька модернізацій. Тепер він, зокрема, застосовується як штатне озброєння безпілотників Predator при антитерористичних операціях. За даними джерел газети, такі ракети застосовувалися для атак терористів на об'єкти в Ємені та Пакистані.