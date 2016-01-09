Ракетний крейсер "Москва" повернувся в окупований Севастополь із Сирії

Ракетний крейсер "Москва", який прикривав засобами ППО російську авіабазу Хмеймім у Сирії, повернувся в окупований Севастополь із Середземного моря.

Про це заявив у суботу начальник відділу інформаційного забезпечення Чорноморського флоту Росії капітан першого рангу В'ячеслав Трухачов, повідомляє РИА Новости.

"Сьогодні гвардійський ракетний крейсер (ГРКР) "Москва" під командуванням гвардії капітана 1 рангу Олександра Шварца повернувся до Севастополя після виконання завдань у Середземному морі... Екіпаж крейсера діяв у складі постійного з'єднання Військово-Морського Флоту в Середземному морі, виконував завдання по прикриттю засобами ППО російської авіабази Хмеймім на території Сирійської Арабської Республіки", — сказав він.

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Гвардійський ракетний крейсер "Москва" вийшов із Севастополя 24 вересня 2015 року. Зараз на основі планової ротації в Середземному морі його змінив гвардійський ракетний крейсер Тихоокеанського флоту РФ "Варяг".