У Кишиневі стався вибух: постраждали щонайменше 20 осіб
В результаті вибуху в центрі Кишинева постраждало близько 20 осіб, серед них кілька дітей, всі вони доставлені в міські лікарні.
Про це повідомив РИА Новости прес-секретар Науково-практичного центру медицини швидкої допомоги Петро Кравець.
В суботу в другій половині дня в районі Центрального ринку Кишинева прогримів вибух. За попередньою версією, він стався в їдальні. Служба цивільного захисту і надзвичайних ситуацій не виключає, що інцидент стався в результаті необережного поводження з газовим балоном.
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"Ми запросили допомогу кількох лікарень а також Інституту матері та дитини для прийому пацієнтів. Двадцять людей доставлені в лікарні. Серед них є діти", — сказав Кравець.
Він зазначив, що на місці події працювало 9 екіпажів швидкої допомоги.
Представник Служби надзвичайних ситуацій МВС Молдови Ліліана Пушкашу заявила журналістам, що на центральному ринку виникла паніка. У районі вибуху були евакуйовані люди з магазинів і інших закладів.
Пушкашу уточнила, що для усунення наслідків вибуху прибули чотири пожежних розрахунки.