У Лівії стався другий вибух за добу - ЗМІ

За інформацією сил безпеки Лівії, вибух влаштував смертник. Ще 11 осіб отримали поранення, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Це вже другий за добу напад у Лівії. У четвер вдень смертник на вантажівці, начиненій вибухівкою, атакував центр підготовки поліцейських у місті Злітен на північному заході країни. Унаслідок цього нападу загинули, за різними даними, від 50 до 70 осіб.

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"Ісламська держава" останнім часом активно намагається розширити свою присутність у Лівії, захопивши портові міста.

Минулого і на початку цього тижня бойовики-ісламісти кілька разів атакували великі нафтові термінали в портах Сидру і Рас-Лануф.