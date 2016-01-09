Туреччина повідомила про загибель 18 курдів
20:52, 09 січня 2016Світ
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18 членів забороненої в Туреччині "Робочої партії Курдистану" загинули в ході зіткнень з військовими, повідомляють представники турецької армії.
REUTERS
За словами військових, 16 курдів були вбиті в місті Джизра поблизу сирійського кордону, ще двоє - в окрузі Сур під Діярбакир, передає Російська служба ВВС.
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Ердоган пообіцяв посилити військову кампанію проти партії, послідовників якої він назвав терористами.
В цьому році Туреччина вперше застосувала військову силу проти курдів з весни 2013 року, коли був оголошений мораторій на військові дії між Туреччиною і курдськими повстанцями.
З липня минулого року на південному сході Туреччини продовжуються сутички, які називають найбільш інтенсивними з початку курдського повстання 30 років тому.
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