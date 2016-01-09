Данія вислала камерунського студента на батьківщину через надмірну працьовитість

Влада Данії вислала на батьківщину до Камеруну студента Орхуського університету Маріуса Юбі (Marius Youbi) за надмірну працьовитість, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Guardian.

"30-річний африканський студент у вільний час підробляв прибиральником, проте протягом останніх кількох місяців він витрачав на роботу на 90 хвилин на тиждень більше часу, ніж дозволено. Згідно з трудовим законодавством Данії, іноземні студенти можуть працювати не більше 15 годин на тиждень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Юбі полетів додому в четвер, 7 січня. В Орхуському університеті визнали, що подібне покарання є занадто суворим, підкресливши, що молодий чоловік справно платив за навчання.

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"Юбі був одним з кращих учнів в університеті. Перед висилкою з країни студенту дозволили скласти іспити. Камерунець написав три контрольні роботи протягом одного дня, продемонструвавши найкращі результати", - підкреслюється в статті.

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Повідомляється, що петицію з проханням повернути камерунця, щоб він зміг закінчити навчання, в Інтернеті підписали вже більше 18 тисяч осіб.