Ліга арабських держав підтримала Саудівську Аравію у конфлікті з Іраном

Це випливає з тексту заключного комюніке, поширеного за підсумками засідання, передає Deutsche Welle.

У комюніке, зокрема, засуджуються напади на дипломатичні місії Саудівської Аравії в Ірані як "ворожі акти та провокації", а Тегеран звинувачується у нездатності захистити їх, повідомляє агентство Reuters. За текст заключного комюніке проголосували всі держави, за винятком Лівану, в якому потужною силою є підтримувана Тегераном шиїтська організація "Хезболла".

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У комюніке не йдеться про жодні конкретні спільні заходи, спрямовані проти Ірану, однак зазначається про створення комітету для дискусій щодо кризи та консультацій стосовно можливих подальших дій.

Нагадаємо, напередодні відбулася зустріч глав МЗС країн Перської затоки, які також висловили підтримку Саудівській Аравії, що пообіцяла вжити додаткових заходів у разі "продовження Іраном своєї нинішньої політики".

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Як повідомляв УНІАН, Саудівська Аравія заявила про розрив дипломатичних відносин з Іраном на тлі конфлікту, який розгортається через страту шиїтського проповідника.

2 січня влада Саудівської Аравії повідомила про страту 47 осіб, в тому числі шиїтського богослова Німра аль-Німра, одного з лідерів місцевої шиїтської громади.

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У зв'язку із стратою проповідника у багатьох країнах регіону (Бахрейні, Ірані і в самій Саудівській Аравії) пройшли акції протесту. В Ірані Меджліс закликав МЗС країни знизити рівень дипломатичних відносин з Ер-Ріядом. МЗС Ірану заявило свій офіційний протест з приводу дій саудівської влади.