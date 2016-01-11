У Каталонії обрали нового лідера парламенту, який виступає за незалежність від Іспанії
У Каталонії обрали нового лідера парламенту, ним став мер Жирони Карлес Пиджмон, який виступає за незалежність регіону від Іспанії.
Пиджмон був приведений до присяги 10 січня, що стало завершенням конфлікту між прихильниками відділення Каталонії, що мають більшість в обласному парламенті, пише РБК за інформацією Deutsche Welle.
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«Ми починаємо надзвичайно важливий процес, який не має аналогів в нашій недавній історії, ми створимо Каталонію, ми хочемо всі разом побудувати нову країну», — заявив Пиджмон.
Він додав, що для досягнення цієї мети необхідно вести переговори з Іспанією, Євросоюзом і міжнародним співтовариством.
У листопаді 2015 року члени парламенту проголосували за ухвалення 18-місячної «дорожньої карти» по відділенню регіону. Однак частина відмовилася підтримати попереднього лідера прихильників незалежності Каталонії Артура Маса, так як йому висувалися звинувачення в корупції. 9 січня Мас заявив, що не буде балотуватися на посаду голови парламенту.
У вересні 2015 року прихильники незалежності Каталонії здобули перемогу на виборах до місцевого парламенту: «Разом за», в яку входить Мас, отримала 62 місця з 135 мандатів, а ліва «Кандидати за народну єдність» — 10 мандатів.