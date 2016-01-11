У Каталонії обрали нового лідера парламенту, який виступає за незалежність від Іспанії

Пиджмон був приведений до присяги 10 січня, що стало завершенням конфлікту між прихильниками відділення Каталонії, що мають більшість в обласному парламенті, пише РБК за інформацією Deutsche Welle.

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«Ми починаємо надзвичайно важливий процес, який не має аналогів в нашій недавній історії, ми створимо Каталонію, ми хочемо всі разом побудувати нову країну», — заявив Пиджмон.

Він додав, що для досягнення цієї мети необхідно вести переговори з Іспанією, Євросоюзом і міжнародним співтовариством.

У листопаді 2015 року члени парламенту проголосували за ухвалення 18-місячної «дорожньої карти» по відділенню регіону. Однак частина відмовилася підтримати попереднього лідера прихильників незалежності Каталонії Артура Маса, так як йому висувалися звинувачення в корупції. 9 січня Мас заявив, що не буде балотуватися на посаду голови парламенту.

У вересні 2015 року прихильники незалежності Каталонії здобули перемогу на виборах до місцевого парламенту: «Разом за», в яку входить Мас, отримала 62 місця з 135 мандатів, а ліва «Кандидати за народну єдність» — 10 мандатів.