ООН закликає евакуювати близько 400 осіб з сирійського Мадайя, який перебуває в облозі

Організація Об’єднаних Націй наполягає, що близько 400 осіб мають бути "негайно евакуйовані" із сирійського міста Мадайя, неподалік Дамаска, що перебуває в облозі представників сирійської озброєної опозиції з липня минулого року.

Як повідомляє Радіо Свобода, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Стівен О’Браєн заявив, що "ці люди могли померти від недоїдання чи інших ускладнень з медичних причин".

Читайте такожРБ ООН проводить закриті консультації щодо гуманітарної кризи в Сирії

Напередодні до міста в’їхав конвой з гуманітарною допомогою, який привіз жителям 40-тисячного міста їжу, ліки, ковдри, будматеріали тощо.

Люди розповідали, що для того, щоб вижити, вони їли домашніх тварин і траву.

Вантажівки з допомогою увійшли також до міст Фоуа та Кефрайя. Там, у північній провінції Ідліб, 20 тисяч людей перебувають в облозі повстанців з березня.