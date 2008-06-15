Лідер непальських маоїстів отримав запрошення в Росію

Посол Російської Федерації в Непалі передав голові маоїстської Комуністичної партії Непалу Прачанді офіційне запрошення відвідати Росію, передає агентство "Сіньхуа".

Крім того, посол виразив зацікавленість уряду РФ в посиленні двосторонніх зв`язків з Непалом, особливо у галузі будівництва гідроелектростанцій, залізничних колій, виробництва цементу і сільськогосподарських проектів. Він також запевнив Прачанду в підтримці Росією нового уряду Непалу, який буде сформований під керівництвом Комуністичної партії Непалу, яка здобула більшість на виборах до Конституційної асамблеї.

Нагадаємо, що маоїсти вели партизанську війну проти уряду Непалу протягом кількох десятиліть. Але з лютого 2007 р., коли король Г`янендра Бір Бікрам Шах Дев був фактично усунений від управління країною, з маоїстами було укладено угоду, а їх представники були введені до складу уряду.

Наприкінці грудня 2007 р. тимчасовий парламент країни проголосував за скасування монархії після мирних переговорів з комуністами-маоїстами, які погодилися повернутися в уряд.

Наприкінці травня ц.р. новообрана Конституційна асамблея Непалу, більшість в якій вибороли маоїсти на чолі з Прачандою, проголосила цю країну республікою, остаточно скасувавши монархічний лад, який проіснував 239 років.