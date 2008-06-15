Лідер непальських маоїстів отримав запрошення в Росію
Комуністи виграли війну та вибори
Посол Російської Федерації в Непалі передав голові маоїстської Комуністичної партії Непалу Прачанді офіційне запрошення відвідати Росію, передає агентство "Сіньхуа".
|Прачанда
Нагадаємо, що маоїсти вели партизанську війну проти уряду Непалу протягом кількох десятиліть. Але з лютого 2007 р., коли король Г`янендра Бір Бікрам Шах Дев був фактично усунений від управління країною, з маоїстами було укладено угоду, а їх представники були введені до складу уряду.
Наприкінці грудня 2007 р. тимчасовий парламент країни проголосував за скасування монархії після мирних переговорів з комуністами-маоїстами, які погодилися повернутися в уряд.
Наприкінці травня ц.р. новообрана Конституційна асамблея Непалу, більшість в якій вибороли маоїсти на чолі з Прачандою, проголосила цю країну республікою, остаточно скасувавши монархічний лад, який проіснував 239 років.