Кім Чен Ин погрожує збільшити кількість водневих бомб для можливого удару по США

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на північнокорейські ЗМІ.

"(Кім - УНІАН) закликав збільшити кількість і якість ядерних сил з метою зробити можливим нанесення удару по імперіалістам під егідою США в будь-який час і в будь-якому місці... якщо вони зазіхнуть на суверенітет КНДР і зроблять загрозливі провокації", - цитує Reuters північнокорейське ЦТАК.

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Також лідер КНДР закликав до "вибухів більшого числа водневих бомб в майбутньому".

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Як повідомляв УНІАН, КНДР 6 січня оголосила про успішне випробування водневої бомби. Вибух був визнаний техногенним, але міжнародні експерти все ще сумніваються, що корейці випробували саме водневу бомбу, виготовлення якої вимагає знання високих технологій.

Рада Безпеки ООН висловила протест проти дій Північної Кореї і готує новий раунд санкцій. США, Південна Корея і Японія також обіцяли підготувати відповідь на дії КНДР. 13 січня Палата представників Конгресу США схвалила закон про санкції проти КНДР.