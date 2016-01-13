У мережі оприлюднили відео затримання росіян турецькими силовиками
Відеосюжет опублікувало турецьке інформаційне агентство Dogan.
В мережі Інтернет опублікували відео затримання трьох росіян в Анталії, яких підозрюють у зв'язках з терористичною організацією "Ісламська держава".
Відеосюжет опублікувало турецьке інформаційне агентство Dogan.
Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про затримання трьох росіян в Анталії, Туреччина.
Зазначається, що у них вилучили документи і компакт-диски.
Затриманих підозрюють у зв'язках з терористичним угрупуванням "Ісламська держава".
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Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що вибух у центрі Стамбула здійснив сирійський терорист-смертник.
В результаті вибуху загинули щонайменше 10 людей, поранено 15.
Також слідство у Туреччині встановило, що сирійський терорист-смертник, який здійснив терористичну атаку в центрі Стамбула на площі Султанахмет, був 1988 року народження.
Крім того, турецька влада встановила заборону на публікацію в ЗМІ будь-якої інформації про вибух у Стамбулі.