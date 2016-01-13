Після теракту в Стамбулі турецькі силовики затримали трьох росіян

Інформацію про затримання трьох росіян в Туреччині оприлюднило турецьке агентство Dogan, повідомляє ТСН.ua з посиланням на Reuters.

Затримання відбулося в Антальї.

Зазначається, що у росіян вилучили документи і компакт-диски.

Затриманих підозрюють у зв'язках із терористичним угрупуванням "Ісламська держава".

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Як повідомляв УНІАН, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що вибух у центрі Стамбула здійснив сирійський терорист-смертник.

В результаті вибуху загинули щонайменше 10 людей, поранено 15.

Також слідство у Туреччині встановило, що сирійський терорист-смертник, який здійснив терористичну атаку в центрі Стамбула на площі Султанахмет, був 1988 року народження.

Крім того, турецька влада встановила заборону на публікацію в ЗМІ будь-якої інформації про вибух у Стамбулі.