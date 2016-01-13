Після теракту в Стамбулі турецькі силовики затримали трьох росіян
Після теракту в Стамбулі на площі Султанахмет у Туреччині затримали трьох росіян, що підозрюються у зв'язках з «Ісламською державою».
Інформацію про затримання трьох росіян в Туреччині оприлюднило турецьке агентство Dogan, повідомляє ТСН.ua з посиланням на Reuters.
Затримання відбулося в Антальї.
Зазначається, що у росіян вилучили документи і компакт-диски.
Затриманих підозрюють у зв'язках із терористичним угрупуванням "Ісламська держава".
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Як повідомляв УНІАН, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що вибух у центрі Стамбула здійснив сирійський терорист-смертник.
В результаті вибуху загинули щонайменше 10 людей, поранено 15.
Також слідство у Туреччині встановило, що сирійський терорист-смертник, який здійснив терористичну атаку в центрі Стамбула на площі Султанахмет, був 1988 року народження.
Крім того, турецька влада встановила заборону на публікацію в ЗМІ будь-якої інформації про вибух у Стамбулі.