Китайська газета засумнівалася в здібностях Обами

Китайська державна газета People`s Daily висловила сумнів у здатності кандидата в президенти США від Демократичної партії Барака Обами здійснити зміни, які обіцяє його передвиборчий штаб.

В оприлюдненій 16 червня статті під заголовком "Феномен Обами в США" стверджується, що Барак Обама обіцяє припинити війну в Іраку, проте не усвідомлює, що швидко закінчити військову присутність в регіоні досить складно і загрожує несприятливими наслідками для обстановки в Іраку. Також автор статті висловлює сумнів, що Обама зможе реформувати американську економіку, соціальну сферу і систему освіти.

Як уточнює агентство AFP, Комуністична партія Китаю, позицію якої висловлює газета, схильна тяжіти до республіканських кандидатів, а не демократичних, оскільки республіканці приділяють менше уваги правам людини в інших державах.

Слід зазначити, що Барак Обама критикував владу Китаю за небажання вжити заходів для стабілізації обстановки в Тібеті і навіть закликав чинного президента США Джорджа Буша бойкотувати церемонію відкриття Олімпіади в Пекіні.

Лента.ру