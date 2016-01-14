У Сирії авіація Росії й Асада вперше провела спільний виліт (відео)

Про це повідомили в Міноборони Росії, передє ТАСС.

"Екіпажі літаків Су-25 повітряно-космічних сил ЗС Росії і літаків Міг-29 Військово-повітряних сил САР виконали спільне бойове завдання в небі над Сирією. Пара винищувачів Міг-29 здійснила прикриття у повітрі російських штурмовиків, які завдавали ударів по об'єктах інфраструктури терористів", - розповіли в Міноборони РФ.

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У російському відомстві також зазначили, що напередодні група сирійських льотчиків відвідала авіабазу Хмеймім, де спільно з пілотами РФ відпрацювала попередню підготовку зі взаємодії і правил радіообміну при спільному виконанні бойових завдань.

Раніше УНІАН повідомляв, що сирійські збройні сили за підтримки авіаударів з повітря у вівторок увійшли до міста Сальма, яке вважається головним бастіоном повстанців у північно-західній провінції Латакія.