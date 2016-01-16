У Буркіна-Фасо через напад бойовиків загинуло 20 людей, силовики почали штурм захопленого терористами готелю - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters.

Директор госпіталю Роберт Сангаре повідомив, що загинули 20 осіб. В його установу госпіталізовано 15 постраждалих.

Сили безпеки оточили готель по периметру і чекають команди на штурм, щоб звільнити заручників. Місцева влада не виключає допомогу французького спецназу. Зараз силова операція проти групи терористів продовжується. Весь периметр оточений силами поліції, армії, жандармерії. В операції також беруть участь вертольоти.

Представники ЗМІ в Уагадугу стверджують, що нападники говорять по-арабськи.

Сили безпеки Буркіна-Фасо ведуть бій з озброєними людьми в діловому районі столиці країни, місті Уагадугу. За попередніми даними, перестрілка відбувається поруч із готелем Splendid.

Очевидці кажуть, що озброєні люди підпалили кілька автомобілів і стріляли в повітря, щоб відтіснити людей.

За інформацією з неофіційних джерел, нападники захопили заручників. Правоохоронці кажуть, що протистояння може тривати кілька годин.

За попередніми даними, напад здійснили бойовики-ісламісти.

Також повідомляється, що сили безпеки в столиці Буркіна-Фасо місті Уагадугу почали штурм готелю, захопленого терористами, повідомляє Reuters з посиланням на очевидців, передає ТСН.

Дві штурмові групи увійшли у головний вестибюль готелю. В готелі у цей час виникла пожежа. Вогнем охоплена частина лобі. Силовики вивели із захопленого терористами будівлі готелю щонайменше 12 осіб.