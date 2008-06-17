Грузинська поліція затримала 4 російських військових з ракетами

Грузинська поліція затримала в зоні грузино-абхазького конфлікту чотирьох російських миротворців, заявив РІА Новости начальник Аналітичного департаменту МВС Грузії Шота УТІАШВІЛІ.

"Затримано 15 (пізніше цифра была уточнена як четверо. - УНІАН) російських миротворців, що перевозили 35 ящиків з боєприпасами. У ящиках були реактивні керовані ракети", - сказав він.

"Затримання російських миротворців відбулося через невідповідність даних, вказаних в документації з реальним вантажем. У документах було вказано абсолютно інше, не зброя, а у вантажній машині була зброя і зокрема, кілька одиниць керованих ракет. Навіщо російським миротворцям в зоні конфлікту знадобилися керовані ракети, нам незрозуміло", - сказав начальник Аналітичного департаменту МВС Грузії.