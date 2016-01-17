Турецькі хакери зламали сайт російського посольства в Ізраїлі

14:39, 17 січня 2016
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Турецькі хакери з групи Börteçine Siber Tim на своїй сторінці у Facebook повідомили про злом сайту посольства Росії в Ізраїлі.

хакеры / facebook.com/BortecineBST

Наразі електронна сторінка посольства недоступна, однак, судячи з кешу Google, на ньому був розміщений турецький прапор і портрет першого президента країни Мустафи Кемаля Ататюрка.

Rusya'nın Israil Büyükelçiliği hacklenmiştir.http://www.russianembassy.org.il/http://www.zone-h.org/mirror/id/25455819https://www.zone-db.com/mirror_50086.htmlTÜRK IRKI SAĞ OLSUN !

Опубліковано Börteçine Siber Tim16 січня 2016 р.

Раніше УНІАН повідомляв, що невідомі турецькі хакери зламали акаунт в Instagram міністра зв'язку і масових комунікацій РФ Миколи Нікіфорова.

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На зламаній сторінці російського міністра вони розмістили фотографії з турецьким прапором, збитим літаком РФ Су-24, а також підписами двома мовами - англійською та турецькою.

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