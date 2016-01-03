Турецькі хакери зламали Instagram міністра зв'язку Росії

На зламаній сторінці російського міністра вони розмістили фотографії з турецьким прапором, збитим літаком РФ Су-24, а також підписами двома мовами - англійською та турецькою.

How happy is the one who says I am Turk Ne Mutlu Türk'üm Diyene! MUSTAFA KEMAL ATATÜRK "Börteçine Siber Tim" Фото опубліковано Микола Нікіфоров (BST) (@nnikiforov) 2 Січ 2016 о 4:14 PST

Нагадаємо, раніше Міжнародна група хакерів Anonymous оголосила Анкарі кібервійну, оскільки, на думку хакерів, Туреччина підтримує "Ісламську державу".

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Нагадаємо, відносини між Туреччиною та РФ погіршилися після того, як 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.