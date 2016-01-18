Столтенберг заявив про плани посилити присутність сил НАТО в Польщі

«Я сподіваюся, що після саміту НАТО у Варшаві буде збільшено присутність сил альянсу в Польщі», - заявив генсекретар НАТО Йенс Столтенберг після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Брюсселі 18 січня, повідомляє Радіо Польща.

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«З моменту вступу в НАТО Польща є дуже сильним і активним союзником. Сотні польських солдатів, що знаходяться в Афганістані та Косово. Також Польща політично активна в питанні України», - підкреслив генсек НАТО.

У свою чергу, президент Дуда заявив, що саміт НАТО, який відбудеться у Варшаві 8-9 липня 2016 року, буде, по-перше, універсальним, по-друге, спрямованим у майбутнє і, по-третє, на ньому будуть прийняті важливі рішення. Польський президент також зазначив, що необхідний діалог з Росією.

«Однак, це не означає, що НАТО може не звертати увагу на проблему порушення міжнародного законодавства», - зазначив він.

Також президент Дуда сказав, що слід зміцнити військове співробітництво з Фінляндією, Швецією, Йорданією, Грузією та Австралією. Він підкреслив, що не слід забувати про співробітництво з Молдовою і Україною.