Порошенко і Столтенберг поговорили про взаємодію для відповіді на зростаючу військову присутність РФ на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України повідомив на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сьогодні у Брюсселі.

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«Ми обмінялися думками щодо посилення взаємодії для надання адекватної відповіді зростаючій військовій присутності російського агресора в регіоні, в тому числі на Донбасі», - зазначив він.