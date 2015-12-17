Порошенко і Столтенберг поговорили про взаємодію для відповіді на зростаючу військову присутність РФ на Донбасі
16:41, 17 грудня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко та генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг обговорили питання посилення взаємодії для надання адекватної відповіді зростаючій військовій присутності Росії на Донбасі.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України повідомив на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сьогодні у Брюсселі.
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«Ми обмінялися думками щодо посилення взаємодії для надання адекватної відповіді зростаючій військовій присутності російського агресора в регіоні, в тому числі на Донбасі», - зазначив він.
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