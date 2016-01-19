Спікер Держдуми поскаржився, що делегацію РФ у ПАРЄ позбавили права голосу через представників України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав, відкриваючи нову сесію російського парламенту.

Зокрема, Наришкін заявив, що, за даними ООН, минулого року Росія вийшла на перше місце в світі за кількістю прийнятих мігрантів. Так, понад 1 млн громадян України «рятуються» на російській території, додав він.

«Причина того – злочинна поведінка київського режиму, а його посильні в ПАРЄ замість того, щоб піклуватися про реальні проблеми всередині країни, свого народу, вигадують усе нові й неправдиві причини та приводи, аби виправдати таке безсоромне обмеження прав нашої делегації в цій організації. Маргіналів у ПАРЄ завжди вміли використовувати», - сказав Наришкін.

Також він заявив, що має намір направити генсеку Ради Європи «підсумковий документ робочої групи Держдуми РФ щодо аналізу прийнятих в Україні правових актів.

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«У цьому документі міститься інформація про найбільш кричущі факти в нинішній практиці українського правотворення й про явні ознаки деградації всієї правової системи України», - сказав спікер Держдуми РФ.

Наришкін вважає, що цей документ «дещо відкриє очі членам ПАРЄ, покаже їм, в який глухий кут завела така наскрізь ангажована політика верхівки ПАРЄ та її секретаріату», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, делегація РФ досі перебувала під санкціями ПАРЄ, які були накладені на неї в квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів було позбавлено права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах. Із тих пір санкції щодо російської делегації двічі продовжувалися, а у відповідних резолюціях асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити військову агресію на Донбасі й вивести російські війська з території України.