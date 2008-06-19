У Білорусі розпочався судовий процес у справі «живого щита»

У суді Мінського району і міста Заславля (Мінський район, Мінська область, Білорусь) сьогодні розпочався розгляд справи за фактом звинувачення співробітників ДАІ Геннадія ДАРАГАКУПЦЯ і Олексія ЛІХТАРОВИЧА у використванні «живого щита» при затриманні п`яного водія 2 березня 2008 року на в`їзді в білоруську столицю на автодорозі Мінськ – Мікашевичі.

Як повідомляє білоруська служба радіо «Свобода», судовий процес проходить у переповненому залі за відсутності засобів масової інформації.

У залі судового засідання більшість місць зайнята співробітниками ДАІ і їхніми родичами.

На даний час вже заслухана потерпіла сторона – Юрій БАШКЕВИЧ, Марія ВЕРБИЦЬКА і Олена КОЛПАКОВА, які подали позов з вимогою компенсації матеріального збитку і шкоди здоров`ю.

Адвокат обвинувачуваних Василь ТУЛЯКОВ відмовився коментувати хід судового засідання, заявивши, що свою позицію оголосить в суді. Обвинувачувані також відмовилися від коментарів для преси до моменту оголошення рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня тричі засуджений громадянин на автомобілі «Volkswagen Golf3» в стані алкогольного сп`яніння виїхав з Гомеля у бік Мінська. При під`їзді до столиці на 8-му км автодороги Мінськ - Мікашевичі співробітники ДАІ спробували зупинити порушника за допомогою «живого щита» з приватних легкових автомобілів з людьми.

«Того вечора я відвезла дочку до батьків і десь о 21.30 поверталася додому. Їхала в другому ряду, потім перелаштувалася в третій. Раптом бачу працівника ДАІ, що зупиняє мене жезлом. Включаю правий поворот, щоб за правилами з`їхати на узбіччя, але мені долонею показують зупинитися в своєму ряду. Зупинилася, включила "аварійку", стою. Ніхто не підходить. Потім бачу, що в сусідніх рядах паралельно зі мною зупинили ще три автомобілі. Не пройшло і хвилини, бачу, як той, що стояв прямо переді мною інспектор ДАІ, махає жезлом і біжить убік. І майже зразу ж - дуже сильний удар у задню частину автомобіля... Коли я опам`яталася, то побачила, що одна з машин - прямо переді мною - димить. Боячись, що вона ось-ось вибухне, я машинально включила задню передачу і здала назад... Це був такий шок, такий жах - словами не передати! Ніяких пояснень від працівників ДАІ ми не одержали. Оформили всіх нас як учасників ДТП», - повідомила одна з постраждалих Олена КОЛПАКОВА.