Обвинувачений у вбивстві Литвиненка: Швидше Місяць стане частиною Землі, ніж мене екстрадують з Росії

"Швидше Місяць стане частиною Землі, ніж мене екстрадують з Росії", - заявив Луговий в інтерв'ю Бі-бі-сі.

Коментуючи оприлюднені в четвер результати громадського дізнання про обставини смерті Литвиненка, Луговий назвав звинувачення проти себе необґрунтованими.

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"Це маячня вашого судді, який, мабуть, вижив з розуму", - заявив депутат.

Говорячи про сліди полонію-210, який за версією слідства Луговий і бізнесмен Дмитро Ковтун підмішали в чай Литвиненка, Луговий припустив, що сліди полонію, виявлені в місцях його перебування в Лондоні, "залишені самими англійцями".

Також Луговий додав, що не збирається співпрацювати з британським судом по цій справі.

"Якщо Лондон мені 10 років тому висунув обвинувачення, результатом якого може стати довічне ув'язнення, який нормальний чоловік поїде в Лондон щось доводити?", - сказав депутат.