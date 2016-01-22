Обвинувачений у вбивстві Литвиненка: Швидше Місяць стане частиною Землі, ніж мене екстрадують з Росії
Депутат Держдуми Андрій Луговий, якого британський суд за підсумками дізнання назвав ймовірним виконавцем вбивства екс-офіцера ФСБ Олександра Литвиненка в Лондоні в листопаді 2006 року, упевнений, що не буде екстрадований до Великобританії у зв'язку зі справою про вбивство.
"Швидше Місяць стане частиною Землі, ніж мене екстрадують з Росії", - заявив Луговий в інтерв'ю Бі-бі-сі.
Коментуючи оприлюднені в четвер результати громадського дізнання про обставини смерті Литвиненка, Луговий назвав звинувачення проти себе необґрунтованими.
Читайте такожВеликобританія заморожує активи підозрюваних у вбивстві Литвиненка і викликає посла "на килим"
"Це маячня вашого судді, який, мабуть, вижив з розуму", - заявив депутат.
Говорячи про сліди полонію-210, який за версією слідства Луговий і бізнесмен Дмитро Ковтун підмішали в чай Литвиненка, Луговий припустив, що сліди полонію, виявлені в місцях його перебування в Лондоні, "залишені самими англійцями".
Також Луговий додав, що не збирається співпрацювати з британським судом по цій справі.
"Якщо Лондон мені 10 років тому висунув обвинувачення, результатом якого може стати довічне ув'язнення, який нормальний чоловік поїде в Лондон щось доводити?", - сказав депутат.