Вашингтон закликає Лондон продовжити розслідування вбивства Литвиненка

З такою заявою виступив представник Держдепартаменту Марк Тонер, пише Росбалт.

"Можна з упевненістю сказати, що ми серйозно стурбовані результатами розслідування Лондоном смерті Олександра Литвиненка. Його вбивство - жахливий злочин, і, як ми вже говорили, винні мають бути притягнуті до відповідальності", - зазначив дипломат.

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Говорячи про можливу причетність Путіна до смерті Литвиненка, Тонер назвав ці звинувачення "безумовно, дуже серйозними".

Як повідомлялося, в Лондоні в четвер був опублікований звіт про результати розслідування причин смерті в Лондоні колишнього співробітника російської спецслужби Литвиненко. У ньому стверджується, що до смерті Литвиненка причетні російські громадяни Андрій Луговий і Дмитро Ковтун.