У Кремлі спростували інформацію щодо пропозиції Путіна про відставку Асада

У Кремлі заперечують інформацію, опубліковану сьогодні в ЗМІ про те, що Москва пропонувала президенту Сирії Башару Асаду піти у відставку.

"Ні, це не так", - сказав ТАСС прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Як раніше повідомляв УНІАН, видання The Financial Times повідомило з посиланням на джерела у західних спецслужбах, що російський президент Володимир Путін просив сирійського диктатора Башара Асада піти у відставку.

Читайте такожПутін просив Асада піти у відставку - The Financial Times

Наголошується, що для того, щоб передати Асаду прохання Путіна, за даними співрозмовників видання, в Дамаск їздив начальник ГРУ РФ Ігор Сергун. Столицю Сирії, пише видання, Сергун відвідав за кілька днів до своєї смерті.

Асад на пропозицію залишити посаду президента Сирії відповів рішучою відмовою. Джерела видання стверджують, що Асад дав зрозуміти Сергуну, що відносини між двома державами не можуть розвиватися без участі Асада.