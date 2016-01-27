Аргентина страждає від нашестя сарани - BBC
01:17, 27 січня 2016Світ
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Влада Аргентини повідомила, що намагається стримати "історичну навалу" сарани на півночі країни.
REUTERS
За словами чиновників, ще найгірша пошесть шкідників принаймні за останні 50 років, передає BBC Україна.
Комахи, які суттєво збільшують популяцію під час помірного дощового сезону, загрожують врожаю соняшника та бавовни, а також пасовищам для худоби.
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Минулого тижня популярні серед туристів пляжі поблизу аргентинської столиці Буенос-Айреса закрили через нашестя отруйних змій.
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