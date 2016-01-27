Президент Ірану: поліпшення відносин зі США залежить від Вашингтона

Про це заявив президент Ірану Хассан Роухані, передає радіо "Свобода". "Це можливо, щоб Іран і Сполучені Штати могли мати дружні відносини. Але ключ до цього – у руках Вашингтона, а не Тегерана", – заявив Хассан Роухані у Римі.

Читайте такожПрезидент Ірану уклав в Італії контракти на $17 мільярдів

"Я б хотів, щоб американці відмовилися від ворожості і вибрали інший шлях, але всередині США є певні проблеми, немає єдиного голосу", – додав президент Ірану.

Хассан Роухані перебуває із чотириденним візитом до Італії і Франції. Це перший державний візит іранського президента до Європи за понад 20 років.

Під час нинішньої поїздки Хассана Роухані очікується підписання ділових угод на 17 млрд євро.

Напередодні поїздки офіційні джерела повідомили, що Іран планує придбати 114 літаків у європейського виробника літаків компанії Airbus, пізніше оголошене число зросло до 127. Тегеран давно заявляв про необхідність оновити свій пасажирський повітряний флот.

Нині Іран виходить з міжнародної ізоляції після пом’якшення санкцій від 16 січня в рамках угоди між Тегераном та світовими лідерами про обмеження іранської ядерної програми.