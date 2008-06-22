Медведєв і Лукашенко підписали спільну декларацію

Президенти Росії і Білорусії задоволені поступальним характером розвитку відносин між двома країнами. Про це йдеться в спільній декларації, підписаній сьогодні за підсумками переговорів Дмитра Медведєва і Олександра Лукашенка в Бресті, передає ІТАР-ТАРС.

"Президенти Росії і Білорусії висловили задоволення поступальним характером розвитку білорусько-російських відносин, підтвердили прихильність Договору про створення Союзної держави, підписаному 8 грудня 1999 року", - наголошується в документі.

У ньому підкреслюється, що пріоритетними напрямами роботи є послідовне розширення і поглиблення всесторонньої російсько-білоруської інтеграційної взаємодії, зміцнення системи колективної безпеки, нарощування взаємодії в гуманітарній сфері, підвищення добробуту громадян двох країн.