Медведєв і Лукашенко підписали спільну декларацію

18:38, 22 червня 2008
Світ
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Президенти "висловили задоволення"

Президенти Росії і Білорусії задоволені поступальним характером розвитку відносин між двома країнами. Про це йдеться в спільній декларації, підписаній сьогодні за підсумками переговорів Дмитра Медведєва і Олександра Лукашенка в Бресті, передає ІТАР-ТАРС.

"Президенти Росії і Білорусії висловили задоволення поступальним характером розвитку білорусько-російських відносин, підтвердили прихильність Договору про створення Союзної держави, підписаному 8 грудня 1999 року", - наголошується в документі.

У ньому підкреслюється, що пріоритетними напрямами роботи є послідовне розширення і поглиблення всесторонньої російсько-білоруської інтеграційної взаємодії, зміцнення системи колективної безпеки, нарощування взаємодії в гуманітарній сфері, підвищення добробуту громадян двох країн.

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