1 лютого вірус Зіка можуть оголосити міжнародною надзвичайною ситуацією
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Марґарет Чан заявила, що поширення вірусу Зіка, який викликає однойменну хворобу, стало вибуховим.
Як передає Радіо Свобода, Чан закликала провести в понеділок, 1 лютого, термінову зустріч незалежних експертів, які мали б встановити, чи оголошувати нинішній спалах хвороби міжнародною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я.
Читайте такожВООЗ прогнозує зараження вірусом Зіка до 4 мільйонів осіб
Керівник ВООЗ також висловила глибоке занепокоєння через перспективи подальшого поширення вірусу комарами, відсутність імунітету до нього в регіонах, уражених ним уперше, а також через те, що проти захворювання не існує щеплень і ліків та швидких діагностичних тестів на цей вірус.
Гарячка Зіка, спричинена цим вірусом, сама по собі не становить значної небезпеки і викликає у хворих незначне підвищення температури й погіршене самопочуття, легкий біль у голові, м’язах та суглобах, а також висипи на шкірі і проходить десь за тиждень. Але ця хвороба може спричинити мікроцефалію та пошкодження мозку новонароджених дітей, якщо на неї перехворіє вагітна жінка.
Вірус був уперше виявлений в Африці у мавп, нечасті зараження ним людини були зафіксовані в низці країн Африки й Азії; після 2007 року він з’явився і в інших частинах світу, зокрема, останнім часом швидко поширюється в Центральній і Латинській Америці. За прогнозами ВООЗ, у цьому регіоні протягом наступного року на хворобу Зіка може захворіти від 3 до 4 мільйонів людей.
Зокрема, у Бразилії, яка в серпні приймає Олімпійські ігри, від жовтня 2015 року підтверджено майже 3 тисячі 900 випадків захворювання на гарячку Зіка.