Пан Гі Мун засудив теракти під Дамаском
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун засудив теракти під Дамаском, жертвами яких стали кілька десятків людей. Офіційна заява розміщена його прес-службою на сайті ООН.
Пан Гі Мун висловив співчуття сім'ям загиблих і зазначає, що атаки на людей збіглися з початком міжсирійских переговорів у Женеві.
Політик підкреслює, що сирійці заслуговують більшого, ніж помилковий вибір між екстремізмом і репресіями. Він висловлює сподівання, що переговори опозиції з урядом дозволять поліпшити гуманітарну ситуацію і дати старт політичному переходу в країні.
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Раніше повідомлялося, що число жертв вибухів в передмісті Дамаска досягло 76 осіб.
В шиїтському кварталі Дамаска 31 січня сталося три вибухи. Один з пристроїв був підірваний терористами дистанційно. Одночасно з ним себе підірвав смертник, що знаходився в маршрутному автобусі. Через кілька хвилин пролунав ще один вибух. Відповідальність за вибухи взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава».