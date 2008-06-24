Російська армія готується воювати в Арктиці

Російська армія повинна бути готовою до проведення бойових операцій в Арктиці, заявив начальник Головного управління бойової підготовки та служби військ (ГУБП) Збройних сил РФ генерал-лейтенант Володимир Шаманов в інтерв`ю газеті "Красная звезда".

"Після того, як керівники кылькох держав піддали сумніву заявлені Росією права на багатий ресурсами шельф Північного Льодовитого океану, ГУБП одразу взявся до уточнення планів бойової підготовки частин і з`єднань тих видів Збройних сил і родів військ, які можуть бути залучені до виконання бойових завдань в Арктиці", - сказав Шаманов.

За його словами, йдеться про внесення коректив до планів бойової підготовки військ Ленінградського, Сибірського і Далекосхідного військових округів.

"Ті ж таки американці, наприклад, після цих заяв вже провели на Алясці 12-денні навчання "Північний край-2008", в якому взяли участь п`ять тисяч військовослужбовців, 120 літаків і кілька бойових кораблів, - сказав Шаманов... - Ігнорувати такі факти, плануючи підготовку військ, ГУБП, безперечно, не буде".