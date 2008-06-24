В Англії чекають терактів з використанням приватних літаків

Великобританія побоюється терористичних атак, подібних до терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку й Вашингтоні, пише The Telegraph.

Британська влада вважає, що для атак терористи можуть використати приватні літаки, кількість яких в країні, за даними, що їх наводить видання, становить 8,5 тисяч. Також повідомляється, що у Великобританії більше 500 місць, куди можна посадити літак - від фермерських полів до місцевих аеропортів. При цьому сили безпеки країни не здійснюють офіційного контролю за тим, хто піднімає в повітря і саджає приватні літаки, - за польотами стежить Управління цивільної авіації.

Прогнози про те, що терористи можуть викрасти приватний літак і використати його як "транспорт для доставки бомби", містилися в доповіді лорда Карлайла - незалежного експерта у галузі антитерористичного законодавства Великобританії з 2005 року. Лорд Карлайл зазначив, що викрасти один з таких літаків, здатних здійснювати перельоти між європейськими країнами на високих швидкостях, і влаштувати теракт з його використанням "досить просто".

Зі свого боку, представники Асоціації власників літаків і пілотів (The Aircraft Owners and Pilots Association, AOPA) заявили, що проінструктували членів AOPA, як діяти у зв`язку із загрозою терористичних атак.

Крім того стало відомо, що країна посилить охорону кордонів, створивши поліцейський підрозділ чисельністю три тисячі осіб. Про це повідомила міністр внутрішніх справ країни Жакі Сміт (Jacqui Smith). Вона уточнила, що всередині підрозділу буде спеціальний відділ боротьби з тероризмом. Для утримання підозрюваних в тероризмі в Лондоні буде збудований спеціальний центр попереднього ув`язнення.

Лента.ру