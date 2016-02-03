Туреччина вводить візовий режим для журналістів з Росії

Про це повідомили в посольстві Туреччини в Москві, передає РБК.

За словами представника дипмісії, візи для російських журналістів вводяться на підставі принципу взаємності.

"На підставі принципу взаємності працівникам усіх російських ЗМІ, які планують з 15 лютого 2016 року журналістське відрядження до Туреччини, в тому числі тривалість якого не перевищує шести місяців, необхідно оформити "візу для журналістів", — повідомив представник посольства Туреччини.

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Зараз, згідно з правилами, введеними минулого року, для отримання дозволу на роботу журналістам необхідно надати в дипмісію низку документів, у тому числі лист від керівництва ЗМІ турецькою або англійською мовами, в якому повинні бути вказані мета візиту, місця і терміни відвідування, а також імена тих, у кого будуть брати інтерв'ю.

Нагадаємо, в грудні 2015 року влада Туреччини ввела для російських журналістів нові жорсткі правила для отримання дозволу на роботу на території країни.

Криза у відносинах Москви й Анкари виникла у зв'язку з інцидентом 24 листопада: ВПС Туреччини збили російський бомбардувальник, який порушив повітряний простір Туреччини в районі кордону із Сирією.

28 листопада президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким вводиться заборона або обмеження на ввезення в РФ окремих видів турецьких товарів, на діяльність перебувають під юрисдикцією Туреччини організацій, заборонено наймати на певні види робіт турецьких громадян.