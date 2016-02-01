Туреччина передала Росії докази порушення літаком Су-34 її повітряного простору

Про це він сказав на прес-конференції в Саудівській Аравії, передає РБК з посиланням на агентство Dogan.

«Я сподіваюся, що Росія буде більш відповідальною в цьому питанні і скаже правду. Ми передали інформацію про це (порушення повітряного простору Туреччини - Ред.) Росії військовими каналами», — сказав він.

Чавушоглу зазначив, що турецька сторона хоче нормалізації відносин з Росією. «Ми бачимо її (Росію - Ред.) не просто як сусіда. Ми бачимо її як важливого партнера», — наголосив він. Однак, додав міністр, "односторонні кроки" Анкари недостатні для досягнення цієї мети.

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Як повідомляв УНІАН, в Анкарі стверджують, що літак російських військово-космічних сил знову порушив повітряний простір Туреччини.

Інцидент стався напередодні. У суботу, 30 січня, російського посла викликали в міністерство закордонних справ Туреччини для пояснень.

Повідомлялося, що російський літак Су-34 кілька разів попередили англійською та російською мовами, перш ніж той залетів у турецький повітряний простір. Крім того, зовнішньополітичне відомство Туреччини застерігає Москву, що саме Росія буде нести відповідальність за будь-які небезпечні наслідки.

У Міноборони РФ заперечують відомості Анкари.