Туреччина посилила правила для російських журналістів
До порушників можливе застосування різних заходів покарання.
Влада Туреччини ввела для російських журналістів нові жорсткі правила для отримання дозволу на роботу на території країни, передає ТАСС з посиланням на повідомлення посольства Туреччини в Москві.
Читайте такожТуреччина затримала і депортувала знімальну групу пропагандистського телеканалу РФ "Щодо журналістів, які працюють на території Туреччини без дозволу, можливе застосування різних заходів покарання, - зазначили в диппредставництві. - Для отримання дозволу на роботу журналістам тепер необхідно надати в посольство ряд документів, у тому числі лист від керівництва ЗМІ на турецькій або англійській мовах, в якому повинна бути зазначена мета візиту, місце і терміни відвідування, а також імена тих, у кого будуть братися інтерв'ю".
Як пояснили в посольстві, "це - звичайна процедура, що практикується в багатьох країнах, і корисна".
Криза у відносинах Москви й Анкари виникла у зв'язку з інцидентом 24 листопада: ВПС Туреччини збили російський бомбардувальник, який порушив повітряний простір Туреччини в районі кордону з Сирією.
28 листопада президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким вводиться заборона або обмеження на ввезення в РФ окремих видів турецьких товарів, на діяльність організацій, які перебувають під юрисдикцією Туреччини, заборонено наймати на певні види робіт турецьких громадян.