Туреччина посилила правила для російських журналістів

Влада Туреччини ввела для російських журналістів нові жорсткі правила для отримання дозволу на роботу на території країни, передає ТАСС з посиланням на повідомлення посольства Туреччини в Москві.

Читайте такожТуреччина затримала і депортувала знімальну групу пропагандистського телеканалу РФ "Щодо журналістів, які працюють на території Туреччини без дозволу, можливе застосування різних заходів покарання, - зазначили в диппредставництві. - Для отримання дозволу на роботу журналістам тепер необхідно надати в посольство ряд документів, у тому числі лист від керівництва ЗМІ на турецькій або англійській мовах, в якому повинна бути зазначена мета візиту, місце і терміни відвідування, а також імена тих, у кого будуть братися інтерв'ю".

Як пояснили в посольстві, "це - звичайна процедура, що практикується в багатьох країнах, і корисна".

Криза у відносинах Москви й Анкари виникла у зв'язку з інцидентом 24 листопада: ВПС Туреччини збили російський бомбардувальник, який порушив повітряний простір Туреччини в районі кордону з Сирією.

28 листопада президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким вводиться заборона або обмеження на ввезення в РФ окремих видів турецьких товарів, на діяльність організацій, які перебувають під юрисдикцією Туреччини, заборонено наймати на певні види робіт турецьких громадян.