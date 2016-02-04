Сирійська опозиція заявляє, що ліквідувала кількох генералів з РФ – ЗМІ

Опозиція до режиму чинного президента Сирії Башара Асада заявляє, що неподалік від кордону з Туреччиною в сирійському районі Туркмандаги були вбиті 15 військовослужбовців, вісім із яких мали звання генерала. Про це з посиланням на джерела в опозиційних військах повідомляє агентство "Анадолу".

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Згідно з цією інформацією, на місце, де відбувалася зустріч офіцерів армії Асада і військових з РФ, напали опозиційні військові. Переговори почалися напередодні ввечері і були присвячені огляду стану справ у цьому регіоні, а також плануванню майбутніх кроків.

В опозиції (до режиму Асада - ред.) заявляють, що в результаті атаки на групу офіцерів знищили 15 військових, включно з чотирма російськими та чотирма сирійськими генералами.