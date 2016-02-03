У Сирії загинув російський військовий радник

Інцидент стався 1 лютого, повідомляє РБК з посиланням на Міноборони Росії.

У Міноборони РФ зазначили, що в понеділок бойовики «Ісламської держави» обстріляли військовий гарнізон, де дислокується одна із частин сирійської армії.

«Російський військовий радник в Сирії виконував завдання з надання допомоги сирійській армії в освоєнні нового озброєння, що поставляється в рамках діючих міждержавних контрактів військово-технічного співробітництва», — йдеться в повідомленні.

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В кінці грудня УНІАН повідомляв, що за даними ЗМІ, щонайменше дев'ять контрактників, які виконували "напіввійськові завдання", загинули під час артилерійського обстрілу їх бази в Західній Сирії. WSJ стверджував, що інцидент стався ще у жовтні, але російська влада досі не підтверджує його. У той же час, ці дані підтвердили три співрозмовники видання, зазначивши, що загиблі не є штатними військовими.