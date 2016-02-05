В Індії 37 людей загинули при падінні автобуса в річку

19:25, 05 лютого 2016
Світ
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В індійському штаті Гуджарат автобус сьогодні впав в річку, в результаті чого загинули 37 человнк.

автобус индия / intoday.in

Як повідомляє India Today, набитий людьми автобус втратив рівновагу і впав в річку Пурна біля міста Насварі, що поблизу Сурата.

Всього автобус перевозив понад 60 пасажирів.

Більше 20 в результаті інциденту були поранені і госпіталізовані.

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