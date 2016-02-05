В Індії 37 людей загинули при падінні автобуса в річку
19:25, 05 лютого 2016Світ
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В індійському штаті Гуджарат автобус сьогодні впав в річку, в результаті чого загинули 37 человнк.
В Індії автобус впав у річку / intoday.in
Як повідомляє India Today, набитий людьми автобус втратив рівновагу і впав в річку Пурна біля міста Насварі, що поблизу Сурата.
Всього автобус перевозив понад 60 пасажирів.
Більше 20 в результаті інциденту були поранені і госпіталізовані.
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