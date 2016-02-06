"Безпрецедентна загроза": в ООН назвали кількість угруповань, які присягнули ІДІЛ
Станом на середину грудня 34 угруповання екстремістів заявили про те, що присягнули на вірність "Ісламській державі".
Про це заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, передає ABC.
При цьому він зазначив, що ця кількість буде тільки зростати в 2016 році. Генсек ООН назвав ІД "безпрецедентною загрозою", оскільки терористи залучають на свій бік екстремістів у різних країнах: Філіппінах, Узбекистані, Пакистані, Лівії і Нігерії.
Пан Гі Мун наголосив, що, за оцінками експертів, ІД є "найбагатшим у світі терористичним угрупуванням": у 2015 році прибуток бойовиків тільки від незаконного видобутку та контрабанди нафти склав $400-500 млн.
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Генсек ООН нагадав, що екстремістське угруповання захопило великі ділянки в Іраку і Сирії менше двох років тому, і, незважаючи на міжнародні зусилля з його витіснення, ІДІЛ продовжує зберігати свою присутність в обох країнах і розширюється в інших регіонах.
Раніше УНІАН повідомляв, що коаліція на чолі зі США має намір знищити "Ісламську державу" в 2016 році, відбивши у терористів іракське місто Мосул і сирійське місто Ракка.
За даними арабських і західних офіційних джерел, стратегія полягає у тому, щоб, позбавивши ІД значної частини контрольованій ним території, деморалізувати її рядових членів і зробити непривабливою для інших джихадистів.