"Безпрецедентна загроза": в ООН назвали кількість угруповань, які присягнули ІДІЛ

Про це заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, передає ABC.

При цьому він зазначив, що ця кількість буде тільки зростати в 2016 році. Генсек ООН назвав ІД "безпрецедентною загрозою", оскільки терористи залучають на свій бік екстремістів у різних країнах: Філіппінах, Узбекистані, Пакистані, Лівії і Нігерії.

Пан Гі Мун наголосив, що, за оцінками експертів, ІД є "найбагатшим у світі терористичним угрупуванням": у 2015 році прибуток бойовиків тільки від незаконного видобутку та контрабанди нафти склав $400-500 млн.

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Генсек ООН нагадав, що екстремістське угруповання захопило великі ділянки в Іраку і Сирії менше двох років тому, і, незважаючи на міжнародні зусилля з його витіснення, ІДІЛ продовжує зберігати свою присутність в обох країнах і розширюється в інших регіонах.

Раніше УНІАН повідомляв, що коаліція на чолі зі США має намір знищити "Ісламську державу" в 2016 році, відбивши у терористів іракське місто Мосул і сирійське місто Ракка.

За даними арабських і західних офіційних джерел, стратегія полягає у тому, щоб, позбавивши ІД значної частини контрольованій ним території, деморалізувати її рядових членів і зробити непривабливою для інших джихадистів.