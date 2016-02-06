В австрійських Альпах зійшла лавина – загинули п'ятеро громадян Чехії

Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на Чеське ТБ. Дану інформацію в попередньому порядку підтвердила і представник чеського МЗС Ірена Валентова.

"З великою ймовірністю, мова, справді, йде про громадян Чехії. Поки не можемо це підтвердити зі стовідсотковою впевненістю. Їх (лижників, що потрапили під лавину) ідентичність буде перевірена австрійською поліцією в найближчі години", - сказала Валентова.

Ширина лавини, що зійшла в горах, становила майже два кілометри, а висота - близько 5 метрів, повідомило Чеське ТБ з посиланням на джерела в Австрії. Ведуться інтенсивні рятувальні роботи з використанням вертольотів.

Читайте такожВ Альпах лавина накрила групу школярів: двоє загиблих, серед них може бути українець – ЗМІ

Дві групи чеських скі-альпіністів піднімалися до гірської бази Лізумер Хют, розташованої на висоті 2019 метрів. Як заявив Чеському ТВ начальник однієї з гірничорятувальних служб Міхал Клімеш, якщо у лижників були з собою прилади про попередження лавинної небезпеки, то вони повинні були своєчасно отримати сигнал про сходження снігу.

У гірських районах австрійської землі Тіроль зараз спостерігається підвищена лавинна небезпека. В останні дні зафіксовано дев'ять масивних сходжень снігу. Під одну з лавин в першій половині дня в суботу потрапили три людини, які практично не постраждали. В найвищу готовність приведені місцеві загони рятувальників і медиків.