У США помер шостий астронавт, що побував на Місяці

Як йдеться в повідомленні NASA, астронавт помер 4 лютого.

Мітчелл був шостою людиною, що ступила на Місяць. Він входив до складу екіпажу корабля «Аполлон-14» з трьох чоловік, разом із Аланом Шепардом-молодшим і Стюартом Русою.

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Це був восьмий пілотований політ в рамках програми «Аполлон» і третій, в ході якого була здійснена висадка на Місяць. Місія стартувала 31 січня 1971 року, а через дев'ять днів, 9 лютого, екіпаж приземлився в південній частині Тихого океану.

Програма «Аполлон» була прийнята в США у 1961 році з метою здійснення першого пілотованого польоту на Місяць. Всього було здійснено 6 успішних висадок астронавтів на поверхню супутника (остання — у 1972 році). Програма була згорнута в 1975 році.

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