"Хто не зрозумів, той зрозуміє": Кадиров опублікував фото зі снайперською гвинтівкою

Зображення підписано коментарем Кадирова: "Хто не зрозумів, той зрозуміє".

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Як відомо, у ніч на 1 лютого Кадиров опублікував в Instagram відео з лідером партії ПАРНАС, екс-прем'єром Росії Михайлом Касьяновим, а також журналістом Володимиром Кара-Мурзою "під прицілом".

"Касьянов приїхав у Страсбург за грошима для російської опозиції. Хто не зрозумів, той зрозуміє", - говорилося в підписі Кадирова до відео.

Адміністрація соцмережі видалила пост Кадирова.

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