"Хто не зрозумів, той зрозуміє": Кадиров опублікував фото зі снайперською гвинтівкою
06:29, 07 лютого 2016Світ
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Глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував на своїй сторінці в Instagram фото зі снайперською гвинтівкою.
Кадиров вирішив, що з гвинтівкою його зрозуміють краще, ніж без неї / instagram.com/kadyrov_95
Зображення підписано коментарем Кадирова: "Хто не зрозумів, той зрозуміє".
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Як відомо, у ніч на 1 лютого Кадиров опублікував в Instagram відео з лідером партії ПАРНАС, екс-прем'єром Росії Михайлом Касьяновим, а також журналістом Володимиром Кара-Мурзою "під прицілом".
"Касьянов приїхав у Страсбург за грошима для російської опозиції. Хто не зрозумів, той зрозуміє", - говорилося в підписі Кадирова до відео.
Адміністрація соцмережі видалила пост Кадирова.
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