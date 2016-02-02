Instagram пояснив видалення відео Кадирова з російським опозиціонером "на мушці"
16:20, 02 лютого 2016Світ
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Соціальна мережа Instagram видалила відео з аккаунта президента Чечні Рамзана Кадирова, оскільки воно порушувало внутрішню політику співтовариства, що забороняє неповажне ставлення до інших користувачів.
REUTERS
"Відео на сторінці Рамзана Кадирова було видалено, так як воно порушувало політику Instagram, а саме пункт — Respect other members of the Instagram community (поважайте інших членів спільноти)", — сказав представник Instagram, повідомляє РИА Новости.
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Як відомо, у ніч на 1 лютого глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео з Михайлом Касьяновим і Володимиром Кара-Мурзою "під прицілом". Пост був розміщений в його Instagram.
"Касьянов приїхав у Страсбург за грошима для російської опозиції". Хто не зрозумів, той зрозуміє", — йдеться в повідомленні Кадирова.
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