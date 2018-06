Instagram пояснив видалення відео Кадирова з російським опозиціонером "на мушці"

"Відео на сторінці Рамзана Кадирова було видалено, так як воно порушувало політику Instagram, а саме пункт — Respect other members of the Instagram community (поважайте інших членів спільноти)", — сказав представник Instagram, повідомляє РИА Новости.

Як відомо, у ніч на 1 лютого глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео з Михайлом Касьяновим і Володимиром Кара-Мурзою "під прицілом". Пост був розміщений в його Instagram.

"Касьянов приїхав у Страсбург за грошима для російської опозиції". Хто не зрозумів, той зрозуміє", — йдеться в повідомленні Кадирова.