Чехія заявила про підтримку розміщення постійних сил НАТО в Польщі

Міністр Чехії з європейських питань заявив, що країна буде підтримувати Польщу під час Варшавського саміту.

Польща може розраховувати на підтримку уряду Чехії у своїх зусиллях щодо розміщення постійних сил НАТО в Польщі, заявив чеський міністр з європейських питань Томаш Проуза, повідомляє РБК з посиланням на РАР.

"Ми не відчуваємо таку потребу (на своїй території, - Ред.), але абсолютно підтримаємо Польщі під час запланованого на липень, - Ред.) саміту у Варшаві", - сказав міністр Проуза.

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Відповідаючи на питання про поточні переговори щодо британського плану реформування Європейського Союзу, Проуза сказав, що чеський уряд "в принципі, схвалює це рішення", але підкреслив, що ще належить визначити "незначні технічні питання."

Він також зазначив, що Євросоюз має бути значно сильнішими і впливовішими на сході і півдні, а вихід з Євросоюзу острівної держави послабив би ЄС і зробив його ще більш уразливим до криз.

Як повідомлялося раніше, НАТО навесні почне створення у Польщі інфраструктури для ПРО.