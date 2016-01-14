Ісламісти зламали сайт таджицького міністерства, вимагаючи від РФ припинити удари по Сирії

Як передає BBC, у четвер вранці на сайті відомства було опубліковано заклик до Росії та її союзників припинити підтримувати президента Сирії Башара Асада і здійснювати авіаудари по сирійській території.

У міністерстві підтвердили факт хакерської атаки і повідомили, що найближчим часом його робота буде відновлена. На даний момент на сайті зазначеного повідомлення не спостерігається.

Читайте такожЖертвами ударів російської авіації з використанням касетних бомб у Сирії стали 8 мирних жителів - ЗМІ

За даними таджицької влади, в сирійському конфлікті на стороні радикальних ісламістів беруть участь від 500 до 700 громадян Таджикистану. За офіційними повідомленнями, понад 150 з них уже загинули.

Таджицькі громадяни потрапляють до Сирії через територію Росії, Пакистану, Туреччини та Афганістану. Останнім часом вербувальники часто знаходять нових прихильників "Ісламської держави" серед трудових мігрантів з Таджикистану в РФ.